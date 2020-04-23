شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للأسمدة: لدينا مليون متر من الأراضى جاهزة للشراكة مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام عوض محمود، رئيس اللجنة النقابية لشركة النصر للأسمدة بالسويس وعضو مجلس الإدارة، أن الشركة لديها نحو مليون متر مربع من الأراضى غير المستغلة جاهزة للاستثمار والشراكة عليها مع القطاع الخاص، فى ضوء توجيهات وخطط وزارة قطاع الاعمال العام والشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة لشركة النصر.

أضاف هشام عوض لـ"الخليج 365"، أن الشركة تنتظر ضخ إستثمارات جديدة على أرضها بالسويس، حيث تمتلك النصر للأسمدة الأراضي لتلك المشروعات بالإضافة إلي البنية التحتية لصناعة الأسمدة بصفة خاصة والكيماويات بصفة عامة مما يؤهلها للانطلاق بفضل المشروعات الجديدة.

وحول تأثر إنتاج الشركة بازمة فيروس كورونا، نفى هشام عوض تأثر الانتاج بالأزمة، موضحا أنه يتم انتاج 400 طن امونيا يومى و350 طن نترات وحامض كبريتيك والإنتاج يتم وفق المعدلات الطبيعية بالرغم من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للعاملين من خلال منح اجازة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين من مناطق بعيدة مع الاستخدام الدائم المطهرات والكمامات وقياس الحرارة بالتنسيق مع الإدارة الطبية.

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وأوضح أنه وفقا لتوجيهات الوزارة فان ادارة الشركة منحت العاملين الأولوية الاولى من اجل عبور أزمة فيروس كورونا الحالية.

ويشار إلى أن الشركة لديها مشروع شراكة لإنشاء مصنع أمونيا مع القطاع الخاص بتكلفة نحو 600 مليون دولار، حيث سبق أن وقع المهندس حمدى جابر بروتوكول تعاون مع رجل الأعمال أحمد بهجت لإنشاء المصنع، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال والمحاسب عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ووليد محمد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة.

ووفقا لمذكرة التفاهم، تمنح شركة النصر لشركة المشروع قطعة أرض غير مستغلة بمساحة حوالي 460 ألف متر مربع لإقامة المصنع عليها وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما، وتقع بنطاق مجمع مصانع الشركة بمنطقة عتاقه بمحافظة السويس.