شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 196سفينة وتداول 248 ألف حاوية بشركة الإسكندرية خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تداول نحو 248.90 ألف حاوية بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى نهاية مارس 2020 .

وذكرت شركة الأسكندرية لتداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه خلال نفس الفترة تم استقبال 196 سفينة حاويات منها 63 فى شهر يناير بعدد 71354 حاوية، واستقبال 63 سفينة فى شهر فبراير بعدد 68060 حاوية، بالإضافة إلى استقبال 70 سفينة خلال شهر مارس الماضى بعدد 87876 حاوية.

وذكرت الشركة، أن الخط الملاحي Msc تصدر عدد السفن التى تم استقبالها خلال الثلاثة أشهر بـ 68 سفينة.

وتلتزم الشركة بتطهير جميع الحاويات الواردة من السفن تماشياً مع إجراءات الوقاية في الفترة الحالية تطبيقاً لتعليمات مجلس الوزراء.

وكشفت الموازنة التقديرية لشركةالاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لعام 2020-2021، والتى ستعقد بمقر القابضة للنقل البحرى والبرى يوم 9 مايو المقبل، أنها تقترح أرباحاً بقيمة 1.558 مليار جنيه، مقابل مستهدف بقيمة 1.8 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

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وأوضحت الشركة في بيان سابق لبورصة مصر أنها تستهدف إيرادات نشاط وفوائد وأرباح أخرى خلال العام المالي المقبل بقيمة 2.93 مليار جنيه، مقابل إيرادات مستهدفة بقيمة 3.09 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

وأشارت الشركة إلى أن الخطة الاستثمارية المقترحة لعام 2020-2021 تستهدف مبلغ 241.975 مليون جنيه، على أن تتضمن محطة حاويات الاسكندرية بقيمة 62.57 مليون جنيه وحاويات الدخيلة بقيمة 179.4 مليون جنيه.

وحققت الشركة خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري صافي ربح بلغ 736 مليون جنيه منذ بداية يوليو، حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 962.4 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة، إلى أنها حققت 1.249 مليار جنيه مبيعات خلال الفترة، مقابل 1.408 مليار جنيه مبيعات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.