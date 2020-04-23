شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر برميل النفط العماني 1.4 دولار ليسجل 21.15 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو القادم اليوم 15ر21 دولار وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعًا بلغ1.4 دولارمقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء الذي بلغ 11ر20 دولار.

يذكر أن أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر مايو المقبل بلغ 34.85 دولارللبرميل منخفضًا بمقدار 19.77 دولار سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر ابريل الجاري وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية

شهدت أسعار النفط اليوم تعافي وذلك مع وجود مؤشرات بخفض الإنتاج من جانب الدول الكبري المنتجة للنفط وذلك لمواجهة انهيار الطلب والناتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية حول العالم بنسبة كبيرة، واعتبار من الأول من مايو المقبل أن تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول"أوبك"وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار مجموعة أوبك+، خفضا قياسيا للإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من مايو.

Advertisements

واليوم سجل خام برنت 21.36 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 99 سنتا، أو ما يعادل 15 %،وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا، أو ما يعادل أكثر من 7%، مسجلة 14.76 دولار للبرميل .

ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مسئولين مطلعين قولهم إن شركة أرامكو، أكبر منتج للنفط فى العالم، قد تعاقدت مع مستشارين لمراجعة بيع محتمل لحصص بمليارات الدولارات فى أعمال خطوط الأنابيب التابعة للشركة.

وكان أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ومنتجون مستقلون من خارجها، قد اتفقوا في 13 ابريل الجاري، على خفض معدلات الإنتاج من النفط، بواقع 7ر9 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من مايو القادم، ولفترة أولية تستمر شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020.

كما اتفقوا أيضا على خفض مستويات الانتاج للفترة اللاحقة الممتدة لستة أشهر، من الأول من يوليو القادم وحتى 31 ديسمبر 2020، بواقع 7ر7 مليون برميل يوميا، على أن يتبع ذلك تعديل 8ر5 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهرا، بدءا من أول يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2022.