شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك تقدم نصائح للمسوقين للاستفادة من شبكتها فى رمضان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالت تأثيرات التباعد الجسدي التي جاءت كنتيجة لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) العديد من القطاعات الاقتصادية، بينما في الوقت نفسه تلعب التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في الحفاظ على التقارب المجتمعي بين الأشخاص والمجتمعات والشركات، وبرز ذلك بشكل واضح مع قرب حلول شهر رمضان، فخلال هذه الفترة الصعبة، ازدادت أهمية التواصل مع العملاء من أجل الحفاظ عليهم واطلاعهم على آخر المستجدات.

ولتوضيح كيفية إقامة تواصل فعال خلال شهر رمضان ، كشفت Facebook IQ، القسم المختص لدى فيسبوك لتقديم الرؤى و الأبحاث عن نتائج دراسة أجريت خلال شهر رمضان 2019 تناولت سلوك المستخدمين وقرارات الشراء في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تم إجراء الدراسة عبر الإنترنت في تسع دول، وشارك فيها أكثر من 7000 شخص، منهم 2780 من مصر و دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وكشفت نتائج الدراسة أنه في حين أن العديد من اللحظات الرمضانية تحدث في عالم الواقع بصفة شخصية ومن خلال لقاءات فعلية، إلا أن هذه العادات والتقاليد يمكن محاكاتها بشكل مماثل عبر الإنترنت. وفيما يلي بعض النصائح لمساعدة المسوقين على الاستفادة من التفاعل على فيسبوك، من بينها التركيز على قيم رمضان ومشاركة المحتوى المناسب لاحتياجات الأشخاص خلال هذا الشهر الكريم:





كن متواجدًا حيث يهتم الناس

تستخدم العديد من المجتمعات التي تحتفي بشهر رمضان عائلة تطبيقات فيسبوك طوال هذه الفترة. وقال 95% من المشاركين في الاستطلاع من مصر أنهم يستخدمون منصة واحدة على الأقل على فيسبوك للتواصل مع مجتمعهم وأحبائهم. وهذا العام ومع حلول شهر رمضان وسط أزمة وباء كوفيد-19، سيعتمد الناس على التكنولوجيا والمنصات الرقمية بشكل أكبر للتواصل مع الأشخاص والعلامات التجارية التي يهتمون بها. وبالتالي يمكنك مقابلتهم على المنصات التي يستخدمونها أكثر ومشاركتهم المعلومات المفيدة التي تساعدهم خلال هذا الشهر المفعم بالحيوية. كما يمكنك تصفح قصص نجاح رمضان في فيسبوك للحصول على مصادر الإلهام.





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حافظ على تواصلك مع العملاء

أوضحت نتائج الدراسة أن 76% من الأشخاص في مصر خلال رمضان يستخدمون الهاتف المحمول. وقال 76% منهم أنهم يستخدمون الهاتف المحمول أثناء مشاهدة التلفزيون، مما يجعل من الضروري بالنسبة لجهات التسويق التفكير في استراتيجيات القنوات المتعددة. وفي ضوء هذا المشهد الجديد، يجب التركيز على استمرارية العمل والحفاظ على التواصل والحوار المستمر مع العملاء. وقد يعني ذلك تجهيز الرد بشكل استباقي على استفسارات العملاء أو الاستجابة للتغيرات في سيناريوهات الاستهلاك أو تسويق المنتجات الأكثر علاقة بالعملاء. ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يمكنك زيارة مركز فيسبوك لموارد الأنشطة التجارية الخاص بكوفيد -19 Business Resource Hub للتعرف والحصول على الأدوات التي تساعد على تجاوز هذه التحديات غير المتوقعة.





شارك قصصًا مفيدة مع إبداء دعمك لجهود مكافحة كوفيد-19

نظرًا للأهمية الدينية لشهر رمضان، فإنه من المهم التحدث عن القيم الأساسية لهذا الشهر الفضيل وموازنة ذلك مع الرسائل الترويجية. يجب عليك إظهار الاحترام عند التواصل مع الجمهور مع تفضيل استخدام الزخارف والرموز. قد يعني هذا رد الجميل للمجتمع، واتخاذ موقف بشأن قضية تهم الصائمين، سواء كانت خدمة للمتضررين من كوفيد-19 أو ببساطة مجرد تجنب استخدام العبارات المستهكلة.

وقال رامز شحادة المدير الإداري لفيسبوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أصبحت غرف معيشتنا اليوم أكثر حيوية ومفعمة بتجربة رقمية غير مسبوقة، حيث ارتفعت أعداد المتصفحين لمنصات التواصل الاجتماعية أكثر من أي وقت مضى، وأثبت الهاتف المحمول أنه جزء لا يتجزأ من التواصل بين الناس. ونظرًا لأن الأعمال التجارية للشركات تتمحور حول ضمان استمرار علاقتها بعملائها، فلابد لها من استكشاف طرق جديدة للتواصل مع الجمهور وبناء مجتمعات تفضل علاماتها التجارية. ومع انتشار وباء كوفيد -19 والحواجز التي وضعها أمام إمكانية التواصل الفعلي، فإننا مستمرون في العمل مع الشركات لتفعيل مشاركة المجتمع وتزويدهم بالدعم الذي يحتاجونه لاجتياز هذه الفترة."

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء البحث بناء على دراسة بعنوان "رمضان 2019: وقت للتفكير والتواصل والإلهام"، وهي دراسة نفذتها شركة قنطار بتكليف من فيسبوك IQ.