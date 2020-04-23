شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سلة أوبك اليومية تسجل 12.22 دولارًا للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الودل المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة أوبك اليومية بلغ 12.22 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، مقارنة بـ 14.63 دولارًا في اليوم السابق، وفقًا لحسابات أمانة أوبك.

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج "خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى".

وشهدت أسعار النفط اليوم تعافي وذلك مع وجود مؤشرات بخفض الإنتاج من جانب الدول الكبري المنتجة للنفط وذلك لمواجهة انهيار الطلب والناتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية حول العالم بنسبة كبيرة، واعتبار من الأول من مايو المقبل أن تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول"أوبك"وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار مجموعة أوبك+، خفضا قياسيا للإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من مايو.

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واليوم سجل خام برنت 21.36 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 99 سنتا، أو ما يعادل 15 %،وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا، أو ما يعادل أكثر من 7%، مسجلة 14.76 دولار للبرميل .

ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مسئولين مطلعين قولهم إن شركة أرامكو، أكبر منتج للنفط فى العالم، قد تعاقدت مع مستشارين لمراجعة بيع محتمل لحصص بمليارات الدولارات فى أعمال خطوط الأنابيب التابعة للشركة.

وكان أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ومنتجون مستقلون من خارجها، قد اتفقوا في 13 ابريل الجاري، على خفض معدلات الإنتاج من النفط، بواقع 7ر9 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من مايو القادم، ولفترة أولية تستمر شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020.

كما اتفقوا أيضا على خفض مستويات الانتاج للفترة اللاحقة الممتدة لستة أشهر، من الأول من يوليو القادم وحتى 31 ديسمبر 2020، بواقع 7ر7 مليون برميل يوميا، على أن يتبع ذلك تعديل 8ر5 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهرا، بدءا من أول يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2022.