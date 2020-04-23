مصر تعلن استلام 180 ألف طن من القمح في الأسبوع الأول لموسم الحصاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - فلاح يحصد القمح في حقل بمحافظة المنوفية المصرية قالت وزارة التموين المصرية في بيان يوم الخميس إن الحكومة تسلمت 180 ألف طن من القمح المحلي في الأسبوع الأول من موسم الحصاد. يبدأ موسم حصاد القمح المصري منتصف ابريل نيسان ويستمر حتى يونيو حزيران.

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