شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاع الصناعات التحويلية الأمريكية خلال أبريل الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي انكمش خلال أبريل/نيسان الجاري إلى أدنى مستوى في 11 عاماً.



يأتي ذلك مع استمرار أزمة فيروس "كورونا" المستجد الذي يواصل الانتشار في الولايات المتحدة وحصد المزيد من الأرواح.



وانكمش نشاط الصناعات التحويلية في أمريكا إلى 36.9 نقطة في الشهر الجاري من توقعات عند 35.1 نقطة مقارنة بقراءة مارس/آذار عند 48.5 نقطة.



وتراجع القطاع الخدمي الأمريكي إلى 27 نقطة هذا الشهر، وهو المستوى الأدنى على الإطلاق.