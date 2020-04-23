شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تتعقب تحركات النفط نحو الارتفاع رغم مخاوف الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس متتبعة تحركات أسعار النفط نحو الصعود، وذلك على الرغم من استمرار المخاوف بشأن الطلب العالمي.



وتستعد مختلف الدول على رأسها الولايات المتحدة لإعادة تشغيل وفتح قطاعاتها الاقتصادية بشكل تدريجي لعدم تكبد المزيد من الاضرار الأمر الذي يدعم بدوره التوقعات بالطلب على السلع والمعادن.



وفي سوق الخام، قفز سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 13:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 20.3% إلى 16.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 16.9 دولار وأقل سعر عند 13.3 دولار.

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وارتفع أيضا سعر "برنت" بنسبة 9.4% إلى 22.2 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر اليوم عند 23.2 دولار وأقل سعر عند 20.07 دولار.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 100.4 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 100.6 نقطة وأقل مستوى عند 100.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 2.32 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.33 دولار وأقل سعر عند 2.28 دولار.