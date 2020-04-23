شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الخميس مدعومة باستمرار تتعافي أسعار النفط، وذلك على الرغم من صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في سوق العمل بالولايات المتحدة.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في البلاد بنحو 26.45 مليون طلب خلال خمس أسابيع، وهو ما يعني محو الـ22.44 مليون وظيفة التي أضافها الاقتصاد الأكبر في العالم منذ عام 2009.



يأتي ذلك مع زيادة عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع الماضي بنحو 4.427 مليون طلب مقارنة بتوقعات بإضافة 4.350 مليون طلب.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 175 نقطة) إلى 23650 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 84 نقطة) إلى 8579 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 2822 نقطة.