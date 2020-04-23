شكرا لقرائتكم خبر عن ساسكو توقع عقداً مع الأمن العام بمكة المكرمة لتوريد المحروقات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" عن ترسية عقد توريد المحروقات ومشتقاتها مع الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة بتاريخ، الخميس الموافق 23 أبريل الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن التعاقد يتضمن توريد الخدمات البترولية وخدمات السيارات عن طريق مواقع الشركة.

وبحسب البيان، تبلغ قيمة العقد 209 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، علماً بأن مدة العقد ثلاث سنوات.

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وقالت الشركة، إنه لا يمكن تحديد الأثر المالي بدقة وذلك نظراً لإرتباطه بالمسحوبات الفعلية من المحروقات وخدمات السيارات، علماً بأن الأثر المالي للتعاقد سيظهر خلال الربع الثاني من عام 2020م.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 8.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 8.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى شمول الربع المماثل من العام السابق على إيرادات أخرى تتمثل في التعويض الذي حصلت عليه الشركة والخاص بقضية أرض حفر الباطن بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية وانخفاض إيرادات الإستثمارات.