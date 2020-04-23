شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح زهرة الواحة ترتفع 41% خلال الربع الأول لانخفاض تكلفة البضاعة المباعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة زهرة الواحة للتجارة، المُعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 41.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 12.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 9.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 16.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 13.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول إلى انخفاض تكلفة البضاعة المباعة، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات إلى 123.6 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 129.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 56.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 34.7 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع المبيعات، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل.