شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تصعد بأرباح أسمنت حائل 78% بالربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت حائل، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 78.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 40.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 22.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 48.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 21.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى زيادة الإيرادات وانخفاض المصروفات.

وارتفعت الإيرادات إلى 119.5 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 68.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 59.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 25 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة السبب في التحول من الخسائر إلى الربحية في العام 2019 إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض المصروفات