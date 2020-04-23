شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يهبط بأرباح هرفي للأغذية 48% بالربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة هرفي للخدمات الغذائية، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 47.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 25.1 مليون ريال مقابل أرباح 48.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 34.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 6.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى انخفاض المبيعات بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تضمنت غلق مطاعم هرفي بالمراكز التجارية، واقتصار الخدمة ببعض المطاعم على طلبات التوصيل المنزلي، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات وأيضا زيادة مصاريف البيع والتسويق، وانخفاض الإيرادات الأخرى رغم انخفاض المصاريف التمويلية، وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية.

وتراجعت الإيرادات إلى 296.9 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 313.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 196.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 204.2 مليون ريال في 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال العام 2019 إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق، وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية وزيادة النفقات التمويلية، وذلك بالرغم من زيادة قيمة المبيعات بنسبة زيادة 5%، وزيادة قيمة الإيرادات الأخرى والتى تضمنت أرباحا رأسمالية غير متكررة بنحو 2.228 مليون ريال من بيع قطعة أرض مملوكة للشركة تم إدراجها ضمن النتائج المالية للربع الثانى من العام الحالى 2019.