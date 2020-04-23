“سكني” يوقع 7 اتفاقيات لبناء نحو 3500 وحدة سكنية جديدة في الرياض والخرج

المناطق - واس

وقعّ برنامج “سكني” , عدداً من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري، وذلك لتنفيذ وبناء نحو 3500 وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلا وتاون هاوس وشقة في كل من الرياض والخرج، بحضور المشرف العام على وكالة التطوير العقاري المهندس مازن بن محمد الداوود، ضمن جهود البرنامج في ضخ المزيد من المشاريع السكنية التي تلبّي رغبات الأسر السعودية وإتاحتها للحجز ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة عبر تطبيق وموقع سكني.

وتستهدف الاتفاقيات الموقعة إنشاء مشاريع سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية، إذ شمل التوقيع مع شركة “التميمي العالمية” وذلك لتنفيذ 1340 وحدة سكنية من نوع فيلا في مشروع “أرض الشرق” الواقع شرق الرياض، وشركة “عنان العقار” لبناء 926 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس في مشروع “مساكن الرياض” في حي الإسكان جنوب الرياض، وشركة “مسكن العربية” لتنفيذ مشروع “مسكن هايتس” في حي الربوة بالرياض الذي يضم 476 وحدة سكنية من نوع شقة، إضافة إلى التوقيع مع شركة “ساطعة التعمير للتطوير والاستثمار العقاري” لتنفيذ مشروع “لافندر ريزيدنس” الذي يوفر 393 فيلا في الرياض، وشركة “الربيشي” لبناء مشروع “الدانة الغربية” الواقع على طريق الهياثم بالخرج ويوفر 116 فيلا، وشركة “عماد” لبناء مشروع “واحة الخرج” الذي يوفر 152 فيلا على امتداد طريق الملك عبدالعزيز بحي الرفيعة شمال مدينة الخرج، وشركة “دلائل للأعمال العقارية” لبناء 52 فيلا بحي اليرموك في محافظة الخرج.

وبين “سكني” أن تلك المشاريع تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلته وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوفر الخدمات والمرافق العامة، مبيّنةً أن هذه المشاريع تأتي امتداداً لنحو 74 مشروعاً تحت الإنشاء أعلن عنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 133 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

يُذكر أن برنامج “سكني” أعلن مطلع العام الجاري عن استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، بعد أن حقّق أرقامًا قياسية بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 أسر سكنت منازلها.