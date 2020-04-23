شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة فى الولايات المتحدة ،عن القطاعات الرئيسية خلال نيسان/أبريل ،والتي توضح مدي تفاقم أضرار أكبر اقتصاد فى العالم عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.25 % إلى مستوى 100.69 نقطة الأعلى فى أسبوعين ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 100.45 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 100.21 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.15% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفعل توقعات المزيد من التدهور فى الاقتصادات العالمية جراء جائحة فيروس كورونا.

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لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المخاطر التي تسيطر على معظم أسواق المال العالمية ، خاصة مخاطر ركود الاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من هذا العام ،بأسوأ وتيرة من فترة الكساد الكبيرة فى ثلاثينات القرن الماضي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الجاري ،والتي توفر أدلة قوية حول مدي تفاقم الأضرار التي لحقت بالأنشطة الصناعية والخدمية فى الولايات المتحدة جراء تفشي وباء فيروس كورونا.

تصدر بحلول الساعة 13:45 غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر نيسان/أبريل المتوقع مستوى 35.1 نقطة من مستوى 48.5 نقطة فى آذار/مارس ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 30.5 نقطة فى نيسان/أبريل من 39.8 نقطة فى آذار /مارس.