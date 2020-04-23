شكرا لقرائتكم خبر عن برميل النفط علي سلم التعافى.. مع مؤشرات بخفض الدول للإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار النفط اليوم تعافي وذلك مع وجود مؤشرات بخفض الإنتاج من جانب الدول الكبري المنتجة للنفط وذلك لمواجهة انهيار الطلب والناتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية حول العالم بنسبة كبيرة، واعتبار من الأول من مايو المقبل أن تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول"أوبك"وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار مجموعة أوبك+، خفضا قياسيا للإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من مايو.

واليوم سجل خام برنت 21.36 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 99 سنتا، أو ما يعادل 15 %،وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا، أو ما يعادل أكثر من 7%، مسجلة 14.76 دولار للبرميل .

وقالت الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الطاقة بولاية أوكلاهوما إن بمقدور الشركات إغلاق الآبار دون أن تخسر عقود تأجيرها، في نصر مبدئي لمنتجي النفط الأمريكيين الذين يواجهون مصاعب ويسعون إلى انفراجة من انهيار السوق بعد قفزة في الإنتاج. وأوكلاهوما هي رابع أكبر ولاية إنتاجا للنفط بالولايات المتحدة وذلك وفقا لرويترز .

فيما قال متحدث باسم الكرملين اليوم، إنه لا يعلم مدى مصداقية التقارير التي تتحدث عن تحقيق تجريه السلطات الأمريكية بشأن ما إذا كان متعاملون قد استفادوا من تلميحات عن خطط روسيا خلال اجتماع لأوبك+ الشهر الماضي.

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقلا عن وزير النفط الكويتي أن البلاد بدأت خفض إمدادات النفط للسوق العالمية بدون انتظار سريان اتفاق توصلت إليه دول مصدرة للخام.

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وشدد على إدراك دولة الكویت لصعوبة الأوضاع حالیا في أسواق النفط، مشیرا إلى أن دولة الكویت كانت من أكثر الدول التزاما بحصتها من تخفیض الإنتاج خلال السنوات الماضیة.

وأكد ضرورة الالتزام بالتخفیضات المتفق عليها خلال الأشهر القادمة من قبل جمیع الدول، مشددا على أهمية المحافظة على روح الفریق الواحد والعمل الجماعي في مواجهة التحدیات القادمة بسبب تأثیر فیروس كورونا .

وذكر أن هذه المرحلة تتطلب توحید الصفوف داخل منظمة اوبك ومع شركائها في تحالف (اوبك +) أكثر من أي وقت مضى للتغلب على هذه المرحلة الصعبة التي لم تشهدها أسواق النفط عبر التاریخ.

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب، لاري كودلو، أمس، إن سعر النفط سيتعافى خلال الأشهر العديدة القادمة بعد أن يبدأ الاقتصاد في إعادة فتحه عقب عمليات الإغلاق الصارمة التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح كودلو، لشبكة سي إن بي سي الأمريكية اليوم، أن الطلب على الخام انهار بسبب تفشي الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، قائلاً: «هذا الفيروس قد دفعنا إلى الانكماش الاقتصادي الكبير من دون نسب أي خطأ لأي شخص».