شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..تعرف على أسعار الدواجن الحية والمجمدة بالأسواق فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن أسعار الدواجن خلال شهر رمضان ستكون مستقرة بالأسواق وإن حدث أي ارتفاع في الأسعار سيكون ارتفاعا طفيفا ولن يشعر به المواطن وذلك سيكون في حدود 1-2 جنيها فى الكيلو نظرا لزيادة الإقبال على الدواجن خلال الشهر الكريم.

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وأضاف السيد لـ "ليوم السابع" أن الإنتاج المصري من الدواجن يكفي للاحتياجات، قائلا: إحنا عندنا اكتفاء ذاتي من الدواجن بل نحن نبحث عن فرص للتصدير، وأشار إلى أن الأسعار لن ترتفع في شهر رمضان إلا من خلال استغلال بعض التجار لزيادة الإقبال على الدواجن من أجل رفع السعر، ولكن الدولة ممثلة في كافة القطاعات حريصة على عدم رفع السعر ولذلك ستكون هناك رقابة شديدة على كل التجار الجشعين والذين يستغلون الظروف الحالية لرفع السعر، ولذلك فإن إتاحة منافذ للتوزيع من قبل الدولة ساهم في ضبط الأسعار واتاحة الفرصة أمام المواطنين لوجود أكثر من منفذ يخدمه خلال الشهر الكريم.

وأضاف رئيس شعبة صناعة الدواجن بالجيزة أن هناك تعليمات من قبل الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة عادل ناصر رئيس الغرفة بالسعي الدائم وراء ضبط الأسعار وخاصة السلع الرئيسية التي تدخل كل منزل مصري، مؤكدا أن أسعار الدواجن دائما ما تشهد انخفاضا بعد شهر رمضان ولذلك يسعي الكثير ون لتحقيق مزيدا من الأرباح خلال هذا الشهر الكريم.

وفى نفس السياق أشار السيد إلى أن الدواجن المجمدة اسعارها ثابتة حيث أن الكيلو منها يبدأ من 41 جنيها وهي في الأصل وزن الدجاجة حية كيلو نصف تقريبا أي أنها أكثر توفيرا ولكن جميع الأصناف متاحة بالسوق وستكون أمام المستهلك اكثر من اختيار.