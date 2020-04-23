شكرا لقرائتكم خبر عن للجلسة الثانية على التوالي.. ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية..وصعود 163 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.97% رابحاً 63.43 نقطة ليغلق عند مستوى 6604.90 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.99% خاسراً 77.16 نقطة ليصل ليغلق عند مستوى 7716.36 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 201.6 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال، وارتفع 163 سهما، فيما تراجع 22 سهماً.

وارتفع 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.84%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.59%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 2.16%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.45%، ثم قطاع تجوئة الأغذية بنسبة 1.34%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.30%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.29%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.28%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.26%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.23%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.16%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.10%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.99%، ثم قطاعى الطاقة والبنوك بنسبة 0.86%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة وحيداً بنسبة 0.56%.

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وجاء سهم "أمانة للتأمين"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 6.29%، ثم سهم "الدرع العربى" بنسبة 4.84%، فيما جاء سهم "ساسكو" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.81%، ثم سهم "سدافكو" بنسبة 1.05%، ثم سهم "الزامل للصناعة" بنسبة 1%.

أعلنت هيئة أسواق المال السعودية، عن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك حرصا منها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.