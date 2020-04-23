شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي المصري يتخطى الـ100 مليار جنيه بمحفظة التجزئة المصرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتويجا لاستراتيجية البنك الأهلي المصري في الاستمرار على قمة القطاع المصرفي المصري في مجال التجزئة المصرفية، تخطت محفظة البنك لأول مرة في مصر حاجز الـــ 100 مليار جنيه محققا بذلك إنجاز غير مسبوق بين كافة البنوك المصرية.

وفي تعليق له على هذا الانجاز، صرح هشام عكاشه، رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري ان البنك كان يستهدف الوصول إلى 100 مليار جنيه في محفظة التجزئة المصرفية بنهاية العام المالي الحالي وهو ما تم انجازه بالفعل قبل شهور من انتهاء العام، بما يؤكد على فاعلية خطط البنك التي يضعها وفقا ودراسات لاحتياجات وتطلعات عملائه الحاليين أو المرتقبين الذين يسعى الى اجتذابهم.

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مضيفا أن هذا الانجاز يعكس أيضا توسع البنك في تنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي الدخل، وكذا تنشيط برامج بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وباقي منتجات البنك للتجزئة المصرفية

وأضاف يحيي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري ان وصول محفظة التجزئة المصرفية بالبنك لهذا المستوي غير المسبوق في مصر يعكس حرفية فرق العمل المسئولة عن مبيعات منتجات التجزئة وكذا جودة الخدمة التي تقدم للعملاء من خلال كافة فروع البنك، وهي الفرق التي يتم تدريبها بشكل مستمر على أحدث أساليب تقديم الخدمة المصرفية والتي تنعكس بشكل ملحوظ على تطبيق مبدأ الشمول المالي.

وأشاد كريم سوس رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الاهلي المصري بالتعاون المثمر بين ادارات البنك المعنية لتلبية متطلبات العملاء وتقديم أفضل المنتجات المصرفية من خلال كوادر متميزة لتحقيق استراتيجية البنك وخططها التنفيذية، وما تتطلبه لإدارة ومتابعة محفظة تجزئة مصرفية بتلك القيمة.