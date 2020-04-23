شكرا لقرائتكم خبر عن فورتيكس: مخزون المنتجات النفطية العائمة بالعالم زاد لأكثر من المثلين فى الشهر الفائت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات من شركة تحليلات النفط فورتيكس أن كمية المنتجات النفطية الرئيسية المحتفظ بها حاليا في مخزونات عائمة في أنحاء العالم زادت لأكثر من المثلين في الشهر الفائت إلى نحو 68 مليون برميل.

وقالت فورتيكس إن الرقم يشمل البنزين والديزل ووقود الطائرات في 22 أبريل مقارنة مع نحو 30 مليون برميل في الشهر السابق.

وكان قد قال الكرملين، إن اتفاق النفط العالمى الذي توصلت إليه دول أعضاء في أوبك ومن خارجها ساهم في منع انزلاق أسواق النفط في حالة من الفوضى وسيساعد على دعم نظام سعر نفط مستقر إلى حد ما. وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف بأن موسكو تعتبر الاتفاق "مهما" وسيمنع انهيار أسعار النفط.