شكرا لقرائتكم خبر عن "الغرف التجارية" تطالب بضرورة التكاتف للخروج من أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ووجه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان له اليوم التهنئة لكل طوائف الشعب المصري، مُطالبًا بضرورة التكاتف للخروج من أزمة فيروس كورونا الحالية والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تعلن عنها الدول حتى تعود الأمور إلى طبيعتها من جديد.

كما وجه "العربي" تهنئة خاصة لمنتسبى الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة والمجتمع التجارى والصناعي والاستثماري ككل بمناسبة هذا الشهر المبارك.

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وطالب رئيس اتحاد الغرف التجارية الشعب المصري بضرورة الاستفادة من دخول شهر رمضان المبارك والالتفاف حول مصلحة بلدنا، قائلًا علينا أن نستفيد من هذه الأيام المباركة، مُتمنيًا من الله أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير والبركات .

وكان مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة أعلن عن إستقرار السوق خلال تطبيق قرار حظر التجوال الذي اصدرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان حالة السوق مستقرة وكافة السلع متوفرة خاصة السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والاسماك كما ان المخابز تعمل بشكل طبيعي وتفتح في مواعيدها الرسمية.

وشدد علي ضرورة التزام المواطنين سواء فيما يتعلق بقرار الحظر لضمان سلامة الشعب المصري ككل او فيما يخص شراء السلع فلابد ان تكون عمليات الشراء طبيعية وعلي قدر الاحتياجات وعدم التكالب علي اي سلعة في ظل تكاتف كافة الجهات المعنية لزيادة معروض السلع لضمان استقرار السوق وهو ما يتم حاليا ولذلك توافر السلع واضح في مختلف الانواع والمتابعة لحظية للسوق سواء من الغرف التجارية او الجهات المعنية الاخري.