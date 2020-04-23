شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإسكان تشيد بالإجراءات الاحترازية المتبعه بشركات المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، والمهندس يسري المغازي وكيل اللجنة والمهندس محمد إسماعيل أمين السر، في جولة تفقدية لمحطة مياه روض الفرج .

وقال رسلان، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد حيث يتم عقد الاجتماعات عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفراس بما فيها اجتماع اللجنة التنسيقية لشركات المياه، وتوفير مستلزمات التعقيم لكافة العاملين، والالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان سير العمل دون أى معوقات.

وأشار رسلان، أنه يتم التنسيق الكامل مع السادة المحافظين لتطهير وتعقيم كافة المواقع الحكومية والخدمية والشوارع ضمن خطة الشركات لمواجهة فيروس كورنا المستجد .

وأوضح المهندس عماد حمودة عضو مجلس النواب رئيس لجنة الإسكان، أن الغرض من الزيارة هو متابعة الإجراءات الاحترازية لعمال مصر بعد توجيهات سيادة رئيس الجمهورية لا سيما في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى الذي تولى له الدولة اهتمام كبير، وأن ننقل الصورة المضيئة عن تعاون الشركة القابضة مع مختلف الجهات والهيئات وتقديم الدعم في مختلف المواقع ومحافظات الجمهورية، ومنها مدينة العلمين الجديدة ودور شركات البحيرة والإسكندرية للمياه والصرف ومطروح في تعقيم المنشآت والشوارع .

ومن جانبه قال المهندس يسري المغازي وكيل اللجنة أن الشركة القابضة وإجراءاتها الاحترازية في اكبر موقع لمياه الشرب (محطة مياه روض الفرج) نموذجا يحتذي به في كل القطاعات، وتأتى الزيارة لطمأنة المواطنين وأن البرلمان يتحرك داخل مواقع الإنتاج والعمل دون أى قلق لأن الإجراءات الاحترازية تتخذ بكافة صورها.

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وتابع يسري، أن الهدف من الزيارة هو توصيل رسالة طمأنينة لعمال مصر، لتغير ثقافة المجتمع في ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية، وهذا نموذج للعمل في ظل الأوقات الصعبة حيث أننا في حرب ضد مجهول لا ينظر بالعين المجردة، ولكن ننتصر من خلال إتباع إجراءات السلامة الصحية والمهنية السليمة.

وأشار النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة القابضة وشركاتها التابعة من خلال تطهير الشوارع الرئيسية والجانبية، رغم الظروف الصعبة التي يتم العمل فيها أثناء الحظر، والجهد المستمر نتيجة زيادة الاستهلاك نظرا لوجود الكثيرين فى منازلهم والحفاظ علي انتظام جميع الخدمات المقدمة .

وأكد مهندس مصطفي الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، استمرار العمل بنظام الواردى على مدار ٢٤ ساعة بالشركة والاطمئنان أن تخفيض العمالة لم يؤثر على جودة المياه المنتجة، مع التأكيد علي إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وأيضا الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا أن شركة مياه القاهرة حوالي ٥.٥ مليون متر مكعب يوم، ويقدر إنتاج محطة مياه روض الفرج فقط 850 ألف متر مكعب يوم .

وتفقد الوفد محطة مياه روض الفرج، ومراحل إنتاج وتنقية مياه الشرب المختلفة، ومعمل المحطة ومتابعة عينات مياه الشرب من مراحل الإنتاج المختلفة حتى ضخها فى الشبكات، وتفقد وحدة التحكم والرقابة (الاسكادا) حيث يتم مراقبة ضغوط المحطات والكهرباء وإنتاجية المحطات، كما تابع الوفد الإجراءات الاحترازية المتخذة داخل موقع الشركة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وآمان جميع العاملين بالمحطة .

وفي نهاية الجولة، تم عرض فيلما عن إجراءات الشركات التابعة في تعقيم وتطهير المنشآت العامة والشوارع في إطار الدور المجتمعي للشركات بكافة محافظات الجمهورية، وأشاد أعضاء لجنة الإسكان بالتكنولوجيا المستخدمة في شركات المياه والإجراءات المتخذة بها لحماية العاملين.