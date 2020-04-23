شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس هيئة الاستثمار يتفقد مركز خدمات المستثمرين بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مركز خدمات المستثمرين بالسادس من أكتوبر، للوقوف على أخر المستجدات وذلك في إطار متابعة حالة سير دولاب العمل بالمركز، وما تم اتخاذه به من اجراءات احترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بالمركز والجمهور المتردد عليه.

وخلال الزيارة أكد المستشار محمد عبد الوهاب على ضرورة استمرار العمل بالمركز مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، موجهًا السادة المسؤولين عن المركز بإمداد القائمين علي تقديم الخدمات للجمهور بكل ما يلزم من أدوات ومعدات لضمان وقايتهم من الإصابة بالفيروس.

كذلك شدد "عبد الوهاب" على القائمين على تقديم الخدمات بالمركز للجمهور بشكل مباشر، بضرورة المتابعة معه شخصيًا لو تطلب الأمر حال وجود أي تقصير في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية على نحو قد يعرض صحتهم أو سلامتهم للخطر.

في السياق ذاته، وجه "عبد الوهاب" بضرورة تعقيم مبني المركز بالكامل خلال فترة إجازة العاملين حرصاً على صحتهم وسلامتهم، وتجنبا لتعطيل حركة سير العمل بالمركز، كما وجه السادة القائمين علي المركز بضرورة اتباع سياسة التناوب بين العاملين فيما بينهم بحيث يتم تقديم الخدمات للجمهور دون أي تأثر مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمركز بتقليل التجمعات.

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جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، للمسؤولين بمتابعة ما يتم اتخاذه كل في جهته من اجراءات للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد والحد من سرعة ووتيرة انتشاره.



جانب من زباره الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لخدمات المستثمرين



جانب من الزيارة



جانب من زياره الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار