شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة البحرين بالختام بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% خاسراً 0.94 نقطة ليغلق عند مستوى 1307.59 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الخدمات وسهم البنك الأهلى المتحد.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بختام التعاملات، 1.6 مليون سهم بقيمة 318.6 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 8.98% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 7.80%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.34% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.23%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.96%، فيما تراجع سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.48%.

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وفى سياق متصل أكد البنك الأهلى المتحد، أنه لم يتم إخطاره من قبل الأطراف المعنية الأخرى فى صفقة الاستحواذ من قبل بيت التمويل الكويتى، بأى تطورات جديدة فى هذا الصدد خارج نطاق مما سبق الإفصاح عنه من جانب البنك بشكل دورى، والتي كان آخرها اتفاق البنكان على التأجيل المؤقت للصفقة حتى ديسمبر 2020، نظراً لتأثيرات جائحة كورونا الاستثنائية على سير الأعمال فى دولة الكويت.

كما أكد البنك الأهلى المتحد، أنه سيعلن عن أى تطورات بخصوص الصفقة، حرصاً على الشفافية ومصالح مساهميه والمتعاملين معه والتزاماً بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وفى سياق آخر قرر مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية، فى اجتماعه أمس الأول، تعيين يوسف صالح خلف كعضو فى مجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات، وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزى، كما أعلن عن استقالة خالد محمد على مطر من منصبه كعضو مجلس الإدارة وذلك لأسباب خاصة.