شكرا لقرائتكم خبر عن المواد البترولية: 200 ألف زيادة فى إنتاج اسطوانات البوتاجاز يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك وفرة فى الكميات المطروحة من اسطوانات البوتاجاز(الأنابيب) مع دخول شهر رمضان الكريم وارتفاع معدلات الاستهلاك مقارنة بباقى العام، موضحا أن هناك ارتفاع فى حجم الإنتاج اليومى من الاسطوانات ليبلغ نحو مليون و100 ألف اسطوانة يوميا لسد احتياجات المواطنين خاصة مع وجود حظر التجوال وزيادة الاستهلاك مع الجلوس فى المنازل.

وأضاف عرفات فى تصريح خاص لليوم السابع، أن المعدل اليومى لإنتاج اسطوانات البوتاجاز مرتفع بفارق 200 ألف اسطوانة زيادة بعد فرض حظر التجوال واستمرار تواجد المواطنين فى منازلهم، حيث أن معدلات الإنتاج اليومى كان 900 ألف اسطوانة بوتاجاز يوميا فى الأيام العادية، وتطبيق الحظر بعد أزمة كورونا تم رفع الإنتاج اليومى.

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وأشار رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، أن الكميات المطروحة فى الأسواق تكفى حاجة الاستهلاك المحلى بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجى يكفى 25 يوما من إنتاج الاسطوانات، وأى ارتفاع فى معدلات الاستهلاك للانابيب خلال شهر رمضان واستمرار تطبيق الحظر يقابلة وفرة كبيرة فى المعروض، ولا يوجد أى نقص فى كافة المواد البترولية الأخرى سواء البنزين أو السولار خاصة مع قلة حركة المواطنين خلال وقت الحظر.

وتابع عرفات، أن أسعار اسطوانات البوتاجاز تبلغ 65 جنيه الصغيرة، و 130 جنية للاسطوانة ذات الحجم والسعة الأكبر، ولفت إلى أنه رغم ارتفاع معدلات الاستهلاك إلا أن وفرة المعروض منعت من انتشار أى زحام على المستودعات مع وضع الإجراءات الاحترازية لمنع التكدس مع انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى وجود تعقيم مستمر للأنابيب بعد إنتاجها وقبل وصولها للمواطنين تخوفا من انتقال الفيروسات أثناء نقلها واستخدامها فى المنازل.