شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تختتم تعاملات الأسبوع فى المنطقة الخضراء وسط صعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.54% رابحاً 28.78 نقطة ليغلق عند مستوى 1891.06 نقطة، مدفوعاً بصعود 7 قطاعات على رأسها العقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 485.7 مليون سهم محققة ما قيمته 318 مليون درهم من خلال تنفيذ 6158 صفقة لعدد 30 سهماً، وارتفع 25 سهماً، فيما انخفضت 3 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 12.12%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 5.48%، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.85%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.56%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.96%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.85%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 3.20%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 13.04%، ثم سهم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 10.04%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.61%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 3.20%، فيما تصدر سهم شركة إعمار مولز قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 54.2 مليون ورقة بقيمة 64.6 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 6.25%.

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وفى سياق متصل منح سوق أبو ظبى للأوراق المالية، رخصة التداول بالهامش قصير الأجل لتصبح بذلك من أولى الشركات التي تقدم هذه الخدمة لعملائها.

وفى سياق آخر يعقد مجلس إدارة شركة يونيكاى للأغذية، يوم الأحد الموافق 26 إبريل، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً عن بعد إلكترونياً، وذلك لانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، بالإضافة إلى تعيين أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس ومناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة.

فيما أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد أمس الأربعاء، حيث تمت الموافقة على البيانات المالية السنوية للشركة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، ووافق عليها واعتمدها، كما أوصى المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.