شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: لا نعلم مدى مصداقية تقارير عن تعاملات داخلية على النفط مرتبطة بأوبك+ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم الكرملين اليوم الخميس، إنه لا يعلم مدى مصداقية التقارير التي تتحدث عن تحقيق تجريه السلطات الأمريكية بشأن ما إذا كان متعاملون قد استفادوا من تلميحات عن خطط روسيا خلال اجتماع لأوبك+ الشهر الماضي.
وذكرت بلومبرج نيوز أمس الأربعاء، نقلا عن أشخاص قريبين من الأمر، أن الولايات المتحدة تحقق فيما إذا كان تجار لديهم معلومات من مصادر مطلعة على مباحثات روسيا مع دول أخرى منتجة للنفط قد استفادوا من رهانات غير قانونية على تقلبات أسعار النفط.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي يومي عبر الهاتف "رأينا التقارير ولا نعلم إلى أي مدى تعد ذات مصداقية".
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