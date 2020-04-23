شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يرتفع بمحاذاة خط ميل هابط – تحليل – 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ديزني (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ويأتي ارتفاع السهم في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق بذلك مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.45% بما يعادل 0.45 نقطة ليستقر عند سعر 100.99 دولار.

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لهذا نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 107.67، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 92.38.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه