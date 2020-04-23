شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – تحليل – 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيتي جروب (C) في آخر جلساته، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، وتحد تداولاته قناة سعريه صعوديه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.61% بما يعادل 0.67 نقطة ليستقر عند سعر 42.24 دولار، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم إلا أنه يظل يعاني من الضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 46.32، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 34.53. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيتي جروب تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – تحليل – 23-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.