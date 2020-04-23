شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يرتفع بعد استناده لدعم قناة سعريه تصحيحية صاعدة – تحليل – 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً بنك أوف أمريكا (BAC) في آخر جلساته، متأثراً باستناده لدعم قناة سعريه تصحيحية صاعدة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تسجيل مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.74% بما يعادل 0.16 نقطة ليستقر عند سعر 21.80 دولار، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع عودة ظهور التقاطع السلبي من جديد بمؤشرات القوة النسبية، بعد محاولته تصريف تشبعه البيعي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لدعم تلك القناة السعرية التصحيحية الصاعدة، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى الدعم 19.60.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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