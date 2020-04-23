الاقتصاد

بوينج يخرج من نطاق تركيبة فنية سلبية – تحليل – 23-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة بوينج (BA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد السهم بهذا الانخفاض على كسر دعم تركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموج المثلث المتماثل والمكمل للاتجاه الرئيسي الهابط بالمدى المتوسط، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.00% بما يعادل -1.36 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 134.97 دولار، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

 

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 119.34 استعداداً لكسره.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط

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