شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان انترناشيونال يشهد ارتفاع متواضع – تحليل – 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) قليلاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.04% بما يعادل 0.01 نقطة ليستقر عند سعر 22.26 دولار، ولكن يعاني السهم من تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يتأثر بكسر خط اتجاه فرعي للموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا نحن نتوقع عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 21.38، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 16.10 الذي سجل عنده آخر قاع صاعد.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه