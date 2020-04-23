شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية الآن ليتذبذب حول 0.6350، وطالما أن السعر دون 0.6407، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، حيث إن اختراقه سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تبدأ عند 0.6500 وتمتد إلى 0.6685، بينما تبدأ الأهداف السلبية المنتظرة عند 0.6236 ثم 0.6097.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6220 والمقاومة 0.6380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط