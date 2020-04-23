شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت حول المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي الآن، ليقدّم حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 23.74.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 20.76 والثبات دونه، مع التذكير بأن اختراق المستوى المستهدف سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 26.15 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 25.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد