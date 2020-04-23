شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط مزيد من الميل الصاعد ليتجاوز المتوسط المتحرك 50 ويستقر فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الارتفاع بقية اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 16.65، والذي يمثّل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو 19.05 كمحطة إيجابية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 14.25.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 13.00 والمقاومة 19.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد