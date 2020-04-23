شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة مزيد من الميل الصاعد ليبتعد عن مستوى 15.08، ليدعم فرص استمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي فوق المستوى المذكور لتأكيد التوجه نحو 16.00 كهدف رئيسي تالي، بينما يمثل التداول دونه عامل سلبي سيضغط على السعر لزيارة مستوى 14.17 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.80 والمقاومة 15.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي