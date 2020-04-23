شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ الآن، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستوى 1747.43 كمحطة أولى، والذي يمثل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو 1780.00 كهدف رئيسي تالي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات الإيجابية، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 1678.45 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1695.00 والمقاومة 1740.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد