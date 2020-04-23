شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بدعم تعافي أسعار النفط بالسوق العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، لتقترب من ملامسة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، بفضل تحسن معنويات المستثمرين ، مع تعافي أسعار النفط بالسوق العالمي ، بجانب تكهنات إجراء المركزي الأوروبي المزيد من التحفيز النقدي ، بعد بيانات شديدة القاتمة عن القطاعات الرئيسية فى أوروبا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.25% حتى الساعة 12:10 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.8% ، بعد انتعاش أسعار النفط وآمال تحفيز إضافي فى أوروبا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، متجها صوب إعادة ملامسة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 336.35 نقطة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 3% ، مستفيدا من صعود أسعار النفط بالسوق العالمي لليوم الثاني على التوالي.

أظهرت بيانات القطاعات الرئيسية فى منطقة اليورو ،انخفض الأنشطة الخدمية والصناعية لمستويات قياسية فى نيسان/أبريل ،الأمر الذي يسلط الضوء على الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،والتي تعزز توقعات إجراء المركزي الأوروبي المزيد من التحفيز النقدي فى اجتماع الأسبوع المقبل.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.25% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 2.3% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مع اتجاه الكونغرس للموافقة على مساعدات بحوالي 500 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.1 % ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.1%.