شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبلغ ذروة أسبوع بفعل توقعات إجراء المزيد من التحفيز النقدي العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ، بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل توقعات إجراء المزيد من التحفيز النقدي من البنوك المركزية العالمية ، للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.1% إلى 1,731.89$ الأعلى فى أسبوع ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,712.70$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,707.02$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" ارتفاعا بنسبة 1.6% ،فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي سريعا من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,659.81 $ للأونصة.

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مع تمديد معظم البلدان الكبرى فى العالم لعمليات الحظر الصحي للحد من انتشار الفيروس التاجي ، ارتفعت توقعات إجراء البنوك المركزية العالمية المزيد من التحفيز النقدي ،للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

الأسبوع المقبل ،يشهد اجتماعات البنوك المركزية فى اليابان والولايات المتحدة وأوروبا ، من المتوقع أن تسفر مناقشات صناعي السياسة النقدية ، عن توسيع إجراءات التحفيز النقدي ، خاصة وأن معظم اقتصادات تلك البنوك بصدد تسجيل أسوأ ركود اقتصادي منذ فترة الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 9.07 طن متري، فى ثالث زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1042.46 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.