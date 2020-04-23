شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل التعافي استنادا على آمال توسيع خفض الإنتاج العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي ،ليستمر خام برنت فى الارتداد من أدنى مستوى فى 21 عاما ، استنادا على آمال تحرك كبار المنتجين لتوسيع خفض الإنتاج المحتمل بداية من الشهر المقبل ،لتقليص الزيادة الكبيرة فى المعروض ، بالإضافة إلى استمرار تباطؤ الإنتاج فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 13.5% إلى مستوي 16.20$ ،من مستوى الافتتاح عند 14.27$، وسجل أدنى مستوي عند 13.53$ ،وصعد خام برنت بحوالي 11% إلى مستوي 23.20$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 20.93$ ، وسجل أدنى مستوي عند 20.10$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حقق الخام الأمريكي "عقود يونيو" ارتفاعا بحوالي 10% ، فى أول مكسب خلال التسعة أيام الأخيرة ،وصعدت العقود الآجلة فى خام برنت بنسبة 5.5% بعدما فى سجلت فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى 21 عاما عند 16.01$ للبرميل.

من المقرر دخول اتفاق خفض الإنتاج العالمي حيز التنفيذ الفعلي بداية من الأول من أيار/مايو المقبل ،حيث من المقرر إجراء تخفيضات بحوالي 20 مليون برميل يوميا ،ويتجه كبار المنتجين إلى إجراء تعميق فى تلك التخفيضات ،بهدف تقليص الزيادة الكبيرة فى المعروض ،وتحقيق التوازن بالسوق ودعم الأسعار.

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كان تحالف أوبك بلس قد أعلن مؤخرا عن اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا ، ومن المنتظر أن تخفض دول أخرى خارج التحالف من بينها الولايات المتحدة الإنتاج بمقدار 10 مليون برميل يوميا ،مما يصل خفض الإنتاج العالمي المحتمل 20 مليون برميل يوميا.

قالت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن إنتاج النفط فى الولايات المتحدة انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 100 ألف برميل يوميا ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ، لينزل إجمالي الإنتاج إلى 12.2 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 26 تموز/يوليو 2019.

وفى نفس الوقت أعلنت الوكالة زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 15 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 17 نيسان/أبريل، فى الزيادة الثالثة عشر أسبوعيا على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 14.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى نحو 519 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 14 تموز/يوليو 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.