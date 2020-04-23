شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3% ليتجاوز مستوى 10آلاف نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.02% ليصل إلى مستوى 10097 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.21% ليصل إلى مستوى 1533 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.61% ليصل إلى مستوى 11744 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.08% ليصل إلى مستوى 3838 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.26% ليصل إلى مستوى 1143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.98% ليصل إلى مستوى 1094 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 713 نقطة.

وفى سياق متصل سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو 3 آلاف سهم، واشترى مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير 20 ألف سهم، كما اشترى مساهم رئيسى بشركة اميرالد للاستثمار العقارى 5 أسهم.

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وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، إيقاف تداول أسهم 33 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%.

وضمت قائمة الشركات التي تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى بلتون المالية القابضة، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، القناة للتوكيلات الملاحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، العربية لحليج الأقطان، التعمير والاستشارات الهندسية، مصر لصناعة الكيماويات، النصر للملابس والمنسوجات-كابو.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مصر الوطنية للصلب-عتاقة، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب، الشمس للإسكان والتعمير، رمكو لإنشاء القرى السياحية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، العربية للمحابس، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، اودن للاستثمارات المالية، مجموعة جى.أم.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، ارابيا اتفستمنتس هولدنج، القلعة للاستشارات المالية، جنوب الوادى للأسمنت، المتحدة للإسكان والتعمير، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى.

وتم أيضاً إيقاف تداول أسهم؛ حديد عز، جراند انفستمنت القابضة، دايس للملابس الجاهزة، العامة لصناعة الورق-راكتا، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، العربية المتحدة للشحن والتفريغ.