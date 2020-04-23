شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية المواساة تُقر توزيع أرباح بواقع 2 ريال للسهم عن 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المواساة للخدمات الطبية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على توزيع أرباح عن العام 2019 بقيمة 200 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الخميس، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 20% من رأس مال الشركة وبما يعادل 2 ريال للسهم.

ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 3.150 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

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هذا وصدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 421 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 360 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح خلال العام 2019 إلى الزيادة في الإيرادات الناتجة عن التوسع في تشغيل عيادات التخصصات الفرعية فضلاً عن إضافة أقسام تخصصية جديدة في فروع الشركة مع استمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة . علماً بأن نتيجة الفترة الحالية تضمنت نتيجة سالبة تحققت لدى مستشفى الشركة الجديد في مدينة الخبر بقيمة 48 مليون ريال وهذه النتيجة السالبة متوافقة مع الخطة التشغيلية المعدة والمعتمدة مسبقاً لهذا المستشفى الجديد.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.9 مليار ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 1.7 مليار ريال خلال العام 2018.