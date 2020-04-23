شكرا لقرائتكم خبر عن "ساب" يعتزم استرداد صكوك مصدرة من المستوى الثاني لعام 2015 بقيمة 1.5 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" عن عزمه على السداد المبكر لصكوكه من المستوى الثاني البالغة قيمتها 1.5 مليار ريال سعودي في تاريخ 31 مايو 2020، بكامل القيمة الاسمية.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه قد تم طرح الصكوك بتاريخ 28 مايو 2015 من خلال اكتتاب خاص بمبلغ 1.5 مليار ريال سعودي، مما يجعلها دينًا تابعًا من الدرجة الثانية وفقًا لإطار بازل 3.

وبحسب البيان، يعتزم بنك ساب سداد الصكوك في تاريخ 31 مايو 2020، على أن يتم تحويل القيمة الاسمية للصكوك وأي مبالغ موزعة (أرباح) بشكل دوري مستحقة الدفع (للفترة المنتهية في مايو 2020) إلى حاملي الصكوك في هذا التاريخ، وذلك بناءً على الصكوك الخاصة بهم كما في تاريخ 20 أبريل 2020.

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هذا وسيتم إيقاف تداول الصكوك من تاريخ إشعار حاملي الصكوك بذلك من قبل وكلائهم، حيث إنه قد تم الحصول على الموافقة التنظيمية المطلوبة في هذا الصدد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2.8 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في العام 2018.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الأتعاب والعمولات وأرباح تحويل عملات أجنبية ومكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر، بالإضافة إلى زيادة الحصة في أرباح شركات زميلة ومشروع مشترك.

كذلك انخفض مخصص الزكاة وضريبة الدخل مقارنة بالعام السابق 2018، حيث إن العام السابق تضمن مبالغ التسوية للزكاة للسنوات السابقة وحتى عام 2017.