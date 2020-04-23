شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح ساسكو تتراجع 8.6% بالربع الأول لوجود مكاسب رأسمالية بالفترة المقابلة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 8.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 8.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 17.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 6.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى شمول الربع المماثل من العام السابق على إيرادات أخرى تتمثل في التعويض الذي حصلت عليه الشركة والخاص بقضية أرض حفر الباطن بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية وانخفاض إيرادات الإستثمارات.
وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 641.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 560.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 121.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 35.5 مليون ريال في العام 2018.
وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 يعود إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 20.76% وتغير هامش ربح للمحروقات والذي أثر بدوره في ارتفاع مجمل الربح والربح التشغيلي بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الاستثمارات والإيرادات الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر أرباح ساسكو تتراجع 8.6% بالربع الأول لوجود مكاسب رأسمالية بالفترة المقابلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.