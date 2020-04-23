شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات جانبية منذ الصباح ويحافظ على ثباته دون مستوى 1.2410، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، بانتظار كسر مستوى 1.2304 لتأكيد الاندفاع نحو 1.2093 خلال الفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.2410 سيدفع السعر لزيارة مستوى 1.2515 بشكل مباشر قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2220 والمقاومة 1.2410

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط