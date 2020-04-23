شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليبتعد عن مستوى 1.0840، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الأول عند 1.0700، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.0640 كمحطة تالية، بينما سيبقى السيناريو السلبي فعالاً بشرط الثبات دون 1.0840.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط