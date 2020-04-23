شكرا لقرائتكم خبر عن الصوت والضوء: عودة العروض مرهون بعودة السياحة وانتهاء أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد عبد الغفور، رئيس قطاع المناطق بشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية ، التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، أن عودة عروض الصوت والضوء فى الاهرامات وبقية المناطق السياحية مرهون بعودة السياحة المتوقفة على تحسن الظروف والأوضاع نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وتقدم الشركة العروض التاريخية للصوت والضوء فى خمس مناطق هى ( الهرم – الكرنك – فيلة – ادفو – ابو سمبل ).

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أضاف عبد الغفور لـ"الخليج 365" أن الشركة طبقا لقرارات الحكومة وقرارات الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أوقفت كافة العروض منذ 15 مارس الماضى بالتزامن مع رحيل السياح وتوقف حركة الطيران، مما أثر على وقف مواردها من العروض والحفلات بنسبة 100% مما يستلزم معاملتها كمنشأة وشركة سياحية فيما يتعلق بإرجاء سداد الديون والأعباء لحين تحسن الأوضاع .

أشار أحمد عبد الغفور، إلى أن الشركة خلال شهرى مارس وأبريل من كل عام كانت تحقق معدلات مرتفعة من الربحية، نتيجة التدفق السياحي الكبير، والذى عاد هذا العام لمعدلاته السابقة قبل قرار وقف حركة السياحة للتصدي لفيروس كورونا، لافتا إلى أن استمرار وقف العروض سيكلف الشركة كثيرا ولا سيما انها بدأت استعادة عافيتها وتحقيق أرباح.