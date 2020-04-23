شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس إياتا: استئناف السفر الجوى فى الشرق الأوسط سيكون تدريجيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس إياتا، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن تخسر شركات طيران الشرق الأوسط 24 مليار دولار من الإيرادات بسبب كوفيد-19. وأوضح أن 66 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي مهددة بالشرق الأوسط بسبب تضرر السفر الجوي من كوفيد-19.
وأضاف نائب رئيس إياتا، أن استئناف السفر الجوي في الشرق الأوسط سيكون تدريجيا، وأنه يجرى التشاور مع حكومات الشرق الأوسط وأفريقيا وأصحاب المصالح والجهات التنظيمية بشأن كيفية استئناف السفر الجوي هناك.
وقال تجري دراسة ما إذا كانت شركات الطيران ستطبق التباعد الاجتماعي الفعلي على متن الطائرات عبر إبقاء بعض المقاعد شاغرة.
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