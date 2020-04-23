شكرا لقرائتكم خبر عن قوة مصر.. كيف نجا الاقتصاد المصرى من مجزرة كورونا العالمية؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من 9 تريليونات جنيه خسائر مقدرة لدول العالم بسبب أزمة كورونا، وفق تقديرات صندوق النقد الدولى، وتراجع النمو في أغلب دول العالم، بعضها أصبح نموها بأرقام سالبة، باستثناء 18 دولة بينهم مصر، في ظل تقارير دولية من مؤسسات اقتصادية كبرى، تقول إن مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي ستحقق نموا رغم أزمة الفيروس القاتل.

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فكيف نجت مصر واقتصادها من تلك الأزمة، وما الذى جعل اقتصاد مصر يواجه التداعيات بقوة واستقرار؟.. التقرير التالى يرصد تلك الأسباب ويوضح سر قوة الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة.