مساعد نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد سير العمل بمشروعات مدينة الشروق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة الشروق، لمتابعة سير العمل، يرافقه المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.

واستهل المهندس علاء عبدالعزيز، جولته بتفقد أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية بمشروع تطوير وتوسعة محور جمال عبدالناصر، حيث شهد اللحظات الأخيرة للانتهاء من تنفيذ طبقة أسفلت سطحية من مدخل الإسماعيلة (2) حتى مدخل السويس (٣)، وكذا البدء فى تنفيذ طبقة الأسفلت بالإتجاه الآخر.



مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد سير العمل بمشروعات مدينة الشروق

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كما قام مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمرور على أعمال رفع كفاءة محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية رقم (3) بالقطاع الغربى للمدينة، حيث تفقد توريد مهمات التشغيل من طلمبات رفع القدرة الإستيعابية، وكذا الأعمال المدنية لغرف الطلمبات والمولات.

وأشاد المهندس علاء عبدالعزيز، بسير خطة العمل والإجراءات الإحترازية المتخذة لحماية العاملين بالمشروعات المختلفة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن مشروع تطوير محور جمال عبدالناصر يعتبر على رأس مشروعات الطرق خلال الفترة الحالية، نظراً لأهميته، كونه يربط شمال المدينة بجنوبها بجانب ارتفاع الكثافات المرورية مقارنةً بمحاور المدينة، لافتاً إلى أن المسافة المنتهية بالمحور يبلغ طولها (8كم) وبعرض (12م) بدلا من (9م)، بإجمالى أربع حارات مرورية بدلا من ثلاث حارات، وأن أعمال التطوير شملت بخلاف التوسعة إلغاء كافة التقاطعات المباشرة لخطورتها، وذلك طبقاً لتوصيات إستشارى الطرق بالمدينة، وكذا بدء تنفيذ الطبقة السطحية من مدخل السويس (3) حتى مدخل الإسماعيلية (2) .

وفيما يخص رفع كفاءة محطة الصرف الرئيسية، أوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم توريد طلمبات لرافع مياه الصرف الرئيسى والتى تصل قدرتها إلى 530ل/ث، ويأتى ذلك فى ضوء خطة الجهاز للقضاء على ظاهرة عدم كفاية قدرة روافع الصرف الرئيسية للتصرفات الواردة فى ظل التغيرات المناخية، والتى تصل بها الأمطار إلى حد السيول، مشيراً إلى أن أعمال رفع الكفاءة والتأهيل للرافع رقم (3) تشمل رفع قدرته من 36ألف م3/يوم إلى 60ألف م3/يوم، وجارٍ تنفيذ قواعد الطلمبات، وكذا المولدات بقدرة (1) ميجا بدلاً من(0.5)ميجا لتتناسب مع أعمال التأهيل الشاملة للمحطة.